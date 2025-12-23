BAE Systems, Morgan Stanley alza il target price

Milano 14:41
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha aumentato il target price sul BAE Systems, multinazionale britannica attiva nel settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza, a 2.203 pence da 2.158 pence, citando stime aggiornate e cambiamenti nei multipli di valutazione dei peer. Le previsioni per l’esercizio FY2025 sono state confermate, con aggiustamenti legati a ipotesi divisionali riviste e a recenti cambiamenti di portafoglio, tra cui la riduzione della partecipazione in Air Astana.

Per il 2025 gli analisti della banca d'affari americana hanno stimato ricavi di gruppo pari a 30,7 miliardi di sterline, in crescita del 9,1% a valuta costante, in linea con il consensus e nel mezzo della guidance aziendale (8-10%). L’EBIT rettificato è atteso a 3,25 miliardi (+9,4% a valuta costante), con margine stabile al 10,6%. L’EPS rettificato è previsto a 72,9 pence (+8,3%). Il free cash flow è stimato a 1,3 miliardi, sopra la guidance di oltre 1,1 miliardi ma inferiore alla precedente stima, per minori anticipi clienti su alcuni grandi ordini; il debito netto è visto a 5,38 miliardi.

Nel dettaglio per divisione, Electronic Systems cresce del 6,7% (margine 15,1%), sotto la guidance; Platforms and Services accelera al 16,3% (margine 11,3%), sopra la guidance; Air cresce del 7,7% (margine 11,8%); Maritime avanza del 10,7% ma con margine 6,5% sotto target per la tempistica delle milestone; Cyber & Intelligence cresce del 2% con margine 8,7%.
