BAE Systems, Morgan Stanley alza il target price

BAE Systems

(Teleborsa) -ha aumentato ilsul, multinazionale britannica attiva nel settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza, ada 2.158 pence, citando stime aggiornate e cambiamenti nei multipli di valutazione dei peer. Le previsioni per l’esercizio FY2025 sono state confermate, con aggiustamenti legati a ipotesi divisionali riviste e a recenti cambiamenti di portafoglio, tra cui la riduzione della partecipazione in Air Astana.Per il 2025 gli analisti della banca d'affari americana hanno stimatopari a, in crescita del 9,1% a valuta costante, in linea con il consensus e nel mezzo della guidance aziendale (8-10%). L’è atteso a 3,25 miliardi (+9,4% a valuta costante), conal 10,6%. L’EPS rettificato è previsto a 72,9 pence (+8,3%). Ilè stimato a 1,3 miliardi, sopra la guidance di oltre 1,1 miliardi ma inferiore alla precedente stima, per minori anticipi clienti su alcuni grandi ordini; il debito netto è visto a 5,38 miliardi.Nel dettaglio per divisione,cresce del 6,7% (margine 15,1%), sotto la guidance;accelera al 16,3% (margine 11,3%), sopra la guidance;cresce del 7,7% (margine 11,8%);avanza del 10,7% ma con margine 6,5% sotto target per la tempistica delle milestone;cresce del 2% con margine 8,7%.