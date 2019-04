Conte a Doha incontra l'Emiro del Qatar

(Teleborsa) -, il presidente del Consiglio ha visitato il Museo Nazionale e la, firmata da Salini Impregilo insieme a Ansaldo STS, società del gruppo Hitachi Rail.Conte si è poi recato in un'altra struttura che porta la firma italiana di Salini Impregilo, lonella città di Al Khor che ospiterà la coppa del mondo FIFA nel 2022, passando infine a visionare ilper la prima volta ospitato all'interno dell'ipermercato Lulu Group.In seguitoalla presenza di una rappresentanza di imprenditori italiani e di una rappresentanza del contingente militare in Qatar e ha tenuto un punto stampa in cui ha affrontato diversi argomenti della politica nostrana.Tra le prime dichiarazioni rilasciate alla stampa c'èDa Doha è arrivata la sua richiesta al ministro dell'Economia Giovanni Tria di tolto nell'ultima bozza . "C'è un impegno politico molto forte a procedere in modo rapido", ha confermato ai cronisti. "Confido che ci siano le norme sui truffati dalle banche. Tengo personalmente a che queste norme siano adottate al più presto".In vista di possibili tensioni all'interno della maggioranza, Conte ha ribadito il suo invito a "tutti i ministri" perché stiano tranquilli: "Abbiamo obiettivi importanti, il Paese ci guarda".