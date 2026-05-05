Edison, QatarEnergy estende la forza maggiore. Nessun impatto sui clienti finali

Riduzione future forniture da parte di QatarEnergy stimata in circa un terzo dei volumi annuali contrattuali

(Teleborsa) - Edison ha fatto sapere di avere ricevuto da QatarEnergy un aggiornamento sulla forza maggiore in corso, relativa alle forniture di GNL destinate al terminale Adriatic LNG. La comunicazione riguarda ulteriori due carichi di GNL, la cui consegna in Italia è prevista entro l'inizio di luglio, che si aggiungono ai 10 carichi di GNL già oggetto delle precedenti comunicazioni.



Edison conferma di non prevedere alcun impatto sui propri clienti finali, "grazie alle azioni di mitigazione intraprese e alle attività di gestione del portafoglio già in atto", ha spiegato la società in una nota aggiungendo che ad oggi "sono già state sostituite 8 navi di GNL, corrispondenti a circa 1 miliardo di metri cubi di gas".



Edison detiene un contratto a lungo termine con QatarEnergy per la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Italia. Il contratto, entrato in vigore nel 2009, ha una durata complessiva di 25 anni. Le ultime forniture dal Qatar risalgono a fine marzo 2026. Nel primo trimestre dell'anno, Edison ha ricevuto dal Qatar un totale di 1,6 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto.



La società ha precisato inoltre di essere "in costante contatto con QatarEnergy, cui è legata da una partnership solida e di fiducia".



"L’impatto della forza maggiore in termini temporali e di volumi dipenderà da una serie di fattori e, in particolare, dall’evoluzione dei conflitti regionali, dalle considerazioni operative e di sicurezza, dalla capacità produttiva e dalla logistica locale delle spedizioni", ha affermato Edison, aggiungendo che, "sulla base delle informazioni attualmente ricevute dal venditore", prevede una "riduzione delle future forniture da parte di QatarEnergy stimata in circa un terzo dei volumi annuali contrattuali, fatto salvo l’effetto di eventuali misure di mitigazione".

Condividi

```