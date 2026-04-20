Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile
Frazionale rialzo per il cambio Euro / CAD, che mette a segno un modesto profit a +0,27%.
Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,6245. Primo supporto individuato a 0,6185. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,6305.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)