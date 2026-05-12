Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
La giornata dell'11 maggio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,17%.
Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8675. Primo supporto individuato a 0,8646. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,8704.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)