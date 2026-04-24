Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,02%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9189, mentre i supporti sono stimati a 0,9176. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,9202.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)