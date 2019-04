ePrice, accordo con Carrefour per fornitura e vendita elettrodomestici negli ipermercati

ePRICE

(Teleborsa) -, azienda attiva nell'e-Commerce italiano, ha stretto un accordo per la fornitura e il supporto all’offerta di Grandi Elettrodomestici nei 50 Ipermercati Carrefour Italia dislocati in 11 regioni Italiane."Siamo molto felici di poter inaugurare un nuovo canale commerciale con un player importante come Carrefour Italia., generando sinergie con partner terzi sugli asset sviluppati da ePRICE in questi anni", ha commentatoIn scia alla notizia, il titolomostra un prepotente rialzo del 9,91% sui valori precedenti.