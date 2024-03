Riba Mundo sale al 67% di ePRICE IT con aumento di capitale

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'assemblea degli azionisti di, partecipata al 50% da Riba Mundo, ha approvato undi 4.133.718 euro e il cambio di denominazione sociale inGrazie all'operazione, il capitale sociale di ePRICE IT ammonterà a 9.433.718 euro, di cui. ePRICE IT è proprietaria del portale e-commerce ePRICE, uno dei principali portali italiani per la vendita di prodotti elettronici ed elettrodomestici ad alto contenuto tecnologico., già amministratore di ePRICE IT, è stato nominato. Zizza, già Project Manager in Riba Mundo Tecnología, vanta molti anni di esperienza nel settore dell'eCommerce lavorando per società di consulenza.L'obiettivo principale dell'operazione è fornire a ePRICE le fonti finanziarie necessarie per avviare la strategia di sviluppo in collaborazione e sfruttando il know-how e le relazioni di Riba Mundo con i più grandi distributori globali e produttori di elettronica nel mondo, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti dell'operazione conclusa oggi: ci consente di acquisire una partecipazione di controllo in ePRICE IT e di portare il nostro know-how e la nostra rete di relazioni al lancio di una nuova era di sviluppo strategico per il portale eCommerce -di Riba Mundo Tecnología - Dopo un'accurata e proficua fase iniziale di apprendimento delle caratteristiche e delle potenzialità di ePRICE, oltre alla riorganizzazione della struttura societaria e operativa, siamo ora in grado dicon un impegno non solo finanziario ma anche esecutivo e strategico".