Bankitalia, crescono prestiti settore privato (+1,2%), sofferenze -32,4%

(Teleborsa) - A febbraiosu base annua, in marginale accelerazione rispetto allo 0,9 per cento di gennaio, mentresu base annua (-32,5 per cento in gennaio), per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. È quanto emerge dall'Scomponendo il dato si nota, tuttavia, undopo il -0,7% segnato a gennaio, mentrePer quanto riguarda iBankitalia sottolinea una(+2,3 per cento nel mese precedente) a fronte di un(-10,4 per cento nel mese precedente).comprensivi delle spese accessorie, sono statie quelli sullesono risultati(1,47 nel mese precedente); quelli suisono statiquelli suiin essere sono stati pari alloComplessivamente, secondo l'indagine,e per le imprese, al contributo espansivo degli investimenti fissi e del basso livello dei tassi di interesse si è contrapposto un più ampio ricorso alle fonti di finanziamento alternative. Per ilgli intermediari si attendono