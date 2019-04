Giorgio Saccoccia nuovo presidente ASI

(Teleborsa) -56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spazialein Olanda,. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato aquando, nel novembre 2018, il ministrogli ha revocato l’incarico.Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal. Lo stesso organismo ha provveduto a nominare tre dei quattro componenti il. Si tratta dell’ex astronauta, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di, indicata dal ministero degli Affari Esteri;, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell'Economia.