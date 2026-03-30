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Piazza Affari: andamento negativo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: andamento negativo per Avio
Seduta in ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che mostra un decremento del 3,72%.
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