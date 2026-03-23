DBA Group, Giorgio Botta nuovo Head of Investor Relations

(Teleborsa) - DBA Group , società specializzata in consulenza, ingegneria e soluzioni ICT per infrastrutture mission-critical quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la nomina del Giorgio Botta quale nuovo Head of Investor Relations, con efficacia immediata.



Botta, che vanta una solida esperienza internazionale nel settore delle investor relations e della finanza aziendale, lavorerà a diretto riporto del CEO, l’ing. Raffaele De Bettin. Nel suo nuovo ruolo, gestirà i rapporti con azionisti, analisti e investitori istituzionali, assicurando la trasparenza e la tempestività nella diffusione delle informazioni finanziarie e price-sensitive.



Giorgio Botta subentra proprio all'ing. De Bettin, che aveva ricoperto ad interim la carica dal 7 gennaio 2026.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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