BCE conferma tassi a zero per tutto il 2019 e anche oltre "se necessario"

(Teleborsa) -per sostenere l'economia dell'Eurozona, confermandoalmeno sino alla fine dell'anno ed anche oltre se necessario. Lo ha annunciato l'Eurotower al termine della riunione odierna del Consiglio direttivo che lo scorso mese aveva preannunciato anche il lancio di misure non convenzionali sotto forma di aste TLTRO di interesse sulle operazioni di rifinanziamentorestano quindi a, quelli sulle operazioni di rifinanziamentosono alloe suipresso la banca centrale aIl Consiglio direttivo assicura che i tassi di interesse di riferimento della BCE si manterrannoper assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine.Il Consiglio direttivo intende, integralmente, il capitale rimborsato suinel quadro del programma di acquisto di attività per unsuccessivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.Il Presidente della BCEillustrerà i motivi di tali decisioni nellache avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14:30 (ora italiana).