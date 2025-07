La Bank of Korea lascia i tassi invariati al 2,5%

(Teleborsa) - Laha, come atteso dal mercato. La banca centrale prevede che la crescita economica rimarrà bassa per un certo periodo e che vi sia un'elevata incertezza legata ai negoziati commerciali, mentre il tasso di inflazione rimane sostanzialmente stabile. Tuttavia, poiché è anche necessario valutare l'impatto delle misure recentemente rafforzate per la gestione del debito delle famiglie e data la significativa accelerazione dei prezzi delle case a Seul e nelle aree circostanti e del debito delle famiglie, la Bank of Korea ha ritenuto opportuno mantenere l'attuale livello del tasso di base.Inoltre, prevede che l', mentre l'inflazione rimane su una traiettoria stabile e vi è una notevole incertezza legata ai negoziati commerciali. Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, poiché i rischi associati al mercato immobiliare a Seul e nelle aree circostanti e al debito delle famiglie sono aumentati, è necessario valutare l'effetto delle politiche macroprudenziali, pur mantenendo cautela sulla possibilità di una maggiore volatilità sul mercato valutario.Pertanto, "il Consiglioper la crescita economica e adeguare i tempi e il ritmo di eventuali ulteriori tagli del tasso di base, monitorando attentamente i cambiamenti nel contesto politico interno ed esterno ed esaminandone l'impatto risultante sull'inflazione e sulla stabilità finanziaria", si legge nello statement pubblicato al termine della riunione.