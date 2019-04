Klm inaugura il collegamento tra Napoli e Amsterdam

(Teleborsa) -ha scelto la domenica di Pasqua per inaugurare il. Inizialmente i voli saranno operati il sabato e la domenica mentre nei mesi di luglio e agosto avranno frequenza giornaliera. Napoli diventa la decima destinazione italiana di Klm, che negli ultimi anni ha aumentato del 20 per cento il numero dei voli dall’Italia e del 30 per cento l’offerta di posti. Il collegamento sarà operato alternativamente concon una capacità rispettivamente di 137 posti e 181 posti.. Il collegamento conconsente di raggiungere oltre 80 destinazioni del network Klm in Europa e nel mondo.