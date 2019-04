Earth Day, in un anno scomparsi 100mila ettari di terra coltivata

(Teleborsa) -. L'allarme arriva da Coldiretti che, in occasione dell'ha ricordato come a sparire per effetto di una cattiva gestione delle risorse sia anche la terra che dà nutrimenti agli stessi esseri umani.Secondo l'associazione, le cause sono da ricercare nelma anche del, dai bassi prezzi pagati per i prodotti dei campi fino agli attacchi degli animali selvatici.Secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat relativi alle intenzioni di semina, n. Tra l'altro - sottolinea la Coldiretti - nell'ultimo anno sono andati persi 21mila ettari di prati permanenti e pascoli anche per gli attacchi degli animali selvatici agli allevamenti, lae il massiccio consumo di suolo che in Italia ha ridotto drasticamente gli spazi verdi e i tradizionali percorsi lungo i fiumi fino ai pascoli di altura storicamente usati anche per la transumanza delle greggi.Calano di circa 24mila ettari anche – precisa la Coldiretti - i terreni coltivati a foraggere destinate all’alimentazione degli animali negli allevamenti soprattutto nelle aree interne più difficili dove maggiore è il rischio dell’abbandono., dopo che negli ultimi 25 anni è già scomparso oltre un quarto della terra coltivata. Su un territorio meno ricco e più fragile per il consumo di suolo si abbattono – continua la Coldiretti –che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato è che sono saliti a 7275 i comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria e Toscana mentre e al 90% per il Piemonte, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ispra.La soluzione, secondo Coldiretti, passa per lacon un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività nelle campagne. Con la chiusura di un'azienda agricola, infatti, insieme alla perdita di posti di lavoro e di reddito viene anche a mancare - fa notare l'associazione - il ruolo insostituibile di presidio del territorio.A ciò andrebbe aggiunto la, eliminando le distorsioni all'interno delle filiere e la concorrenza sleale delle importazioni da paesi stranieri, e assicurando una piena trasparenza dal campo alla tavola, estendendo a tutto il cibo in commercio l'obbligo dell'origine in etichetta.