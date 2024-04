Earth Day Italia, Purcaro (Dekra): "Importante sensibilizzare giovani su guida sicura e mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - "In occasione della, desidero ribadire l'impegno diper la. Come azienda leader nel settore dei servizi di ispezione e certificazione, riteniamo che sia nostra responsabilità promuovere pratiche e tecnologie che tutelino il pianeta e le persone. In tal senso, il Villaggio per la Mobilità Sicura e Sostenibile che abbiamo realizzato presso il Villaggio per la Terra a Villa Borghese, dal 18 al 21 aprile, è stata un'iniziativa concreta per sensibilizzare i cittadini e i giovani sull'importanza di adottare comportamenti virtuosi quando si è alla guida". Lo ha detto, Executive Vice Presidente Presidente, sulla Giornata Mondiale della Terra e sulorganizzato da Dekra, all'interno del Villaggio per la Terra a Villa Borghese, in occasione della 54esima Giornata Mondiale della Terra."Attraverso attività interattive, dimostrazioni e laboratori, abbiamo fatto toccare con mano come lae il rispetto dell'ambiente siano strettamente correlati – aggiunge Purcaro –. Mobilità sostenibile significa scegliere mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, ma anche adottare uno stile di guida prudente che riduca il rischio di. Ogni anno sullesi registrano ancora troppe vittime e feriti gravi, con costi sociali ed economici enormi. Dekra è in prima linea per diffondere la cultura della prevenzione e fornire servizi avanzati che rendano i veicoli più sicuri ed eco-compatibili. La transizione verso unae a zero vittime richiede l'impegno di tutti: istituzioni, aziende e singoli cittadini. Sono certo che iniziative come il nostro Villaggio possano contribuire a rafforzare questa presa di coscienza collettiva. Solo lavorando insieme, con un approccio integrato e lungimirante, potremo consegnare alle nuove generazioni un mondo più pulito e strade più sicure su cui viaggiare. La Giornata Mondiale della Terra ci ricorda che questo è l'unico pianeta che abbiamo e sta a noi prendercene cura ogni giorno con azioni concrete e positive".