Con la Festa dell’Innovazione chiudono il Villaggio per la Terra e il Festival dell’Innovability “Impatta Disrupt”

(Teleborsa) - Tutto pronto per lache il 22 aprile in occasione dellasarà trasmessa in diretta dalla nuvola di Fuksas su RaiPlay e Vatican News. Dalle 8 alle 22.30 una staffetta di voci e di cuori per la tutela del pianeta anticipata quest’anno dalle manifestazioni del Villaggio per la Terra e del primo Festival dell’Innovability “Impatta Disrupt”.Anche quest’anno la manifestazione ambientale più partecipata d’Italia ha animatodal 18 al 21 aprile. Il miglior preludio possibile alle celebrazioni del 22 aprile. Per 4 giorni il cuore verde diè stato animato da oltre 600 eventi organizzati dalle tantissime istituzioni, organismi di ricerca, imprese, associazioni che anche quest’anno hanno aderito con passione alla manifestazione organizzata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Un programma vastissimo fatto di giochi, laboratori didattici, incontri e dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni, esibizioni e pratiche sportive, performance artistiche e musicali, concerti, dj set.Inaugurato dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Forestee dal Sindaco di Roma, il palco delha visto quest’anno la partecipazione di artisti come Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare, Virginio, Giovanni Caccamo, Leo Gassmann, in attesa della performance di Clementino che questa sera chiuderà il Villaggio per celebrare la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, che le Nazioni Unite hanno indetto per il 21 aprile, alla vigilia dell’Earth Day proprio per ricordare che l’innovazione deve essere funzionale allo sviluppo sostenibile.“La grande affluenza di giovani a questo evento è un segnale estremamente positivo e incoraggiante. – dichiara, Presidente Earth Day Italia - Dimostra che le nuove generazioni sono sempre più consapevoli dell'importanza di agire per proteggere il nostro pianeta e garantire un futuro sostenibile. La loro energia, passione e dedizione sono fondamentali per affrontare le sfide ambientali che ci attendono. Inoltre, sono fiducioso che l'ambiente torni a essere rispettato, in quanto elemento chiave per costruire un futuro migliore per tutti. Dobbiamo riconoscere il valore intrinseco della natura e comprendere che la sua tutela è essenziale non solo per il benessere del pianeta, ma anche per il nostro stesso benessere e per la nostra economia”.Grande novità di quest’anno il primo Festival dell’Innovability “”, organizzato da Earth Day Italia, Next4 e Impatta4Equity. Il Festival ha affrontato i temi più caldi del momento, coinvolgendo i vertici economici e finanziari del Paese, mettendoli in relazione con gli attori più importanti dell’ecosistema dell’innovazione con l’obiettivo di sbloccarne l’enorme potenziale. Tra gli interventi principali il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Cdp Venture Capital Sgr Agostino Scornajenchi il direttore scientifico dell’AsviS Enrico Giovannini.Stasera sullala Festa dell’Innovazione che vedrà la premiazione delle migliori iniziative e dei contributi più significativi portati al Festival. Ad essere premiati Paolo Privitera, Events.com, Marco Santucci, Presidente di Jaguar Land Rover Italia, Maurizio Grifoni Presidente del Fondo Pensionistico FON.TE.“Tre giorni di discussioni estremamente stimolanti, in cui abbiamo affrontato il combinato disposto transizione digitale e transizione energetica come frontiera comune di innovazione – dichiara- sono emerse indicazioni di policy importanti dal basso attraverso un fruttuoso dibattito pubblico-privato che ha messo al centro l'uomo e l'innovazione come strumento per il bene comune”