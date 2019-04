Netflix, investe a New York. Piano fino a 100 milioni di dollari

Netflix

Netflix pianifica un investimento a New York e, ad annunciare l'evento, è lo stesso governatore dello stato Andrew Cuomo secondo cui il nuovo piano porterà centinaia di posti di lavoro. Precisamente la piattaforma vedrà la nuova sede aziendale abitare al civico 888 sulla Broadway, con uno spazio per gli uffici di oltre novemila metri quadri mentre gli studi di produzione saranno a Williamsburg su Johnson Ave e si erigeranno su uno spazio di oltre 15 mila metri quadri. Per quanto riguarda le contrattazioni in borsa, Netflix ha previsto di emettere obbligazioni. Anche se tasso di interesse, le scadenze e gli accantonamenti non sono stati ancora determinati. Il gigante americano prevede di utilizzare i proventi dell'offerta di debito per scopi aziendali generali, comprese le acquisizioni di contenuti, la produzione e lo sviluppo e le potenziali acquisizioni.