New York: calo per Netflix

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,64%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 93,08 USD con tetto rappresentato dall'area 96,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 92.