Enel, MEF e fondi presentano liste per rinnovo Collegio Sindacale

Enel

(Teleborsa) - Sono state depositate le liste dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale diLapresentata da parte dell'azionistaindica come comeClaudio Sottoriva e Romina Guglielmetti e comeFrancesca Di Donato e Maurizio De Filippo.Lapresentata da parte di unindica comeGiovanni Fiori e Barbara Tadolini, comePiera Vitali e Davide Barbieri.Enel fa sapere inoltre che "l'azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l'intenzione di proporre alla medesima assemblea un compenso di 85.000 euro lordi annui per il Presidente e di 75.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell’incarico, debitamente documentate".