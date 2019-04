EssilorLuxottica, lo scontro fra i soci si sposta in Tribunale

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, Leonardo del Vecchio tramite il veicolo Delfin ed i soci della big francese, giàa pochissimi mesi dalle clamorose nozze. Lo rivela il quotidiano francese Les Echos.Alla decisione di Leonardo Del Vecchio di depositare un arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale , per accertare le violazioni dell'accordo di fusione, i francesi contrattaccano spostando il terreno di scontro in tribunale.ha infatti presentandouna domanda per lacon l'intento di sbloccare l'impasse in cui si trova il Board che è espressione di una partecipazione paritaria e quindi senza una maggioranza.Una domanda che arriva dopo che i, senza ottenere riscontro positivo dal Board, di integrare l'ordine del giorno dell'per inserire un punto concernente l'allargamento del Board a 18 membri e la nomina di altri consiglieri indipendenti per mettere fine allo stallo.Cresce l'attesa dunque per l'assemblea degli azionisti, dove si profilerà uno scontro italo-francese, mentre appare alquanto improbabile che possa essere messa all'ordine del giorno la proposta dei fondi, che non hanno una partecipazione sufficiente per la mozione di nomina di nuovi consiglieri indipendenti.Frattanto, il titolo EssilorLuxottica viaggia a Parigi in ribasso dello 0,23%, mostrando cautela in vista di ulteriori sviluppi.