Intel, le previsioni per il 2019 deludono i mercati

Intel,

(Teleborsa) - Pubblicata a mercati chiusi, ieri sera, delude la relazione trimestrale sugli utili diil colosso statunitense dei microprocessori e chip tecnologici. I primi risultati per l'azienda, dopo la nomina di Bob Swan come Amministratore Delegato permanente, riportano undagli analisti.La compagnia ha registrato unin aumento se confrontati con i 16,02 miliardi precedenti, maMa non è tutto perché il taglio delle stime ha dato il colpo di grazia a questi valori alquanto altalenanti. Intel infatti rende note anche le previsioni per l'anno in corso, con, peggiori rispetto alle stime che ne vedevano il valore portarsi a 71,05 miliardi e rispetto alle entrate del 2018 che avevano registrato 70,8 miliardi di dollari a chiusura.A commentare l'andamento previsto lo stessoil quale ha ammesso: "Guardando avanti,anche se ci aspettiamo che le condizioni di mercato migliorino nella seconda metà del 2019". In particolar modo, Intel stimarispetto ai preliminari a 4,14 dollari e a 69 miliardi.Al momento il titolo viaggia in profondo rosso a, con un