Francia, inflazione attesa in rallentamento

(Teleborsa) - Nuovi segnali di debolezza per l'inflazione francese. Secondo la stima preliminare diffusa dall', i prezzi al consumo sono in aumento dello 0,2% rispetto al +0,8% del mese precedente, ma sopra le attese degli analisti (+0,3%).L'inflazione dovrebbe mostrare una variazione tendenziale pari a +1,2%, in lieve salita dal +1,1% indicato il mese precedente., ha segnato una variazione tendenziale pari a +1,4% contro il +1,3% precedente. Su mese la variazione sarebbe pari a +0,3% contro il +0,9% precedente.dopo l'aumento del mese precedente. Nel mese di aprile, il dato complessivo ha segnato un -0,1% su base mensile, rispetto al +0,2% di febbraio, ed in linea con le aspettative degli analisti.Su base annuale, i prezzi delle fabbriche hanno registrato un aumento dell'1,6% dal +1,8% precedente.