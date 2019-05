Perdita biodiversità, Eurobarometro: cittadini europei sempre più preoccupati

(Teleborsa) - Unail 96%, èper la perdita di biodiversità e appoggia un'azione dell'UE più incisiva per proteggere la natura, convinta che sia nostraE' quanto risulta da un'inchiesta condotta dall'Eurobarometro tra il 4 e il 20 dicembre 2018, con interviste a oltre 27.000 cittadini nei paesi dell'UE, pubblicata oggi lunedì 6 maggio a Bruxelles.- Secondo l'indagine, gliper la situazionee c'è un consenso generalizzato (95%) sul fatto che proteggere la natura sia fondamentale anche per affrontare i cambiamenti climatici; ildegli intervistati pensa che la nostra salute e il nostro benessere siano basati sull'ambiente naturale e sulla biodiversità, che secondo ilsono importanti anche per lo sviluppo economico di lungo termine. Ilconsidera la biodiversità indispensabile per la produzione di cibo, medicine e combustibili.- L'indagine Eurobarometro, sottolinea la Commissione Europea in una nota, rivela un generale aumento della consapevolezza circa il significato della(oltre il 70% degli intervistati ha dichiarato di averne sentito parlare, anche se solo il 41% sa esattamente cosa significhi), della sua importanza, delle- Le principali minacce percepite dagli intervistati per lasono quelle legatedei suoli e dell'acqua (67%); al secondo posto gli iLa maggior parte degli europei è contraria a sacrificare o danneggiare la natura nelle zone protettesolo ile un altro 45% (in Italia il 26%) accetterebbe questo sacrificio della natura s