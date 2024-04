In calo i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in rosso per le principali borse europee con gli investitori preoccupati per la crisi in Medio Oriente e la risposta di Israele all’Iran. Inoltre, i timori di tassi di interesse statunitensi elevati più a lungo del previsto, alimentano l’incertezza e il nervosismo sui mercati azionari. Restando in tema di politica monetaria, la presidente della BCE, Lagarde, ha detto che è il momento di allentare i tassi . "Stiamo osservando un processo disinflazionistico. Se si muove in linea con le nostre attese ci avviamo a un momento in cui possiamo moderare" la politica monetaria "a patto che non ci siano altri shock".Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,063. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,05%.Lopeggiora, toccando i +144 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,91%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%, scende, con un ribasso dell'1,82%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,40%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,65%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 35.525 punti, in netto calo dell'1,62%.In Borsa di Milano, ilnella seduta del 16/04/2024 è stato pari a 2,49 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%.scende del 2,52%.Calo deciso per, che segna un -2,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,35%.Tra i(+3,03%),(+1,61%),(+0,97%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,92%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,72%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,43%.