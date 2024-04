Fondazione Milano Cortina 2026, Il CDA approva all'unanimità il Bilancio di Esercizio 2023

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione della, riunitosi oggi pomeriggio nella sede del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, presso la Torre Allianz a Milano, ha approvato all’unanimità ilal 31 dicembre 2023. Nel corso del 2023 sono proseguiti idi nuovi domestic partner per un ricavo totale complessivo di circadi cui contabilizzati, nell’anno 2023, circa 26.4 milioni di euro sempre in linea con il budget G-24.Il Bilancio d’esercizio presenta una perdita annuale di circain linea sia con le previsioni del Budget Lifetime G-36 approvato dallo stesso CDA il 22 marzo 2023, sia con quello denominato G-24 approvato il mese scorso.Poiché la perdita è intrinseca a questo tipo di eventi, in cui i costi sono sempre anticipati rispetto ai ricavi, l’elemento rilevante è rappresentato dal complessivo, al netto dell’attuale inflazione, comune ad entrambi i budget. Un risultato tanto più significativo se si tiene conto, a titolo d’esempio, che gli stessi ricavi retrocessi dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC) alla Fondazione Milano Cortina 2026 in virtù dei suoi accordi di global sponsorships e dei diritti televisivi internazionali, potranno essere iscritti come tali solo nel bilancio d’esercizio del Comitato Organizzatore relativo all’anno 2025 e 2026.La, relativa alla fine dello scorso anno, non presenta particolari criticità alla luce dei finanziamenti esistenti e della necessità di cassa prevista per gli anni successivi.