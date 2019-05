Dazi, Cina e USA alla ricerca di un accordo in extremis

(Teleborsa) -, specie dopo l'annuncio di Washington che ha portato i dazi dal 10% al 25% nei confronti di 200 miliardi di dollari di made in China.Secondo l'agenzia stampa Reuters, che cita fonti interne al governo USA e private,che venerdì sera, prima del tweet di Donald Trump , avrebbero presentatodi quasi 150 pagine raggiunto dopo mesi di trattative.In dettaglio,, cioè quelle relative al furto della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali degli Stati Uniti, i trasferimenti forzati di tecnologia, la politica della concorrenza, l'accesso a servizi finanziari e la manipolazione valutaria.Per Trump, Pechino avrebbe deciso di agire così nella speranza di "rinegoziare l'accordo con Joe Biden (tra i candidati democratici alla corsa per la Casa Bianca ndr) o "uno dei deboli democratici", come ha scritto il presidente USA in un tweet.Il tutto mentre ilper continuare i colloqui con le autorità statunitensi. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, gli Stati Uniti avrebbero avuto indicazione che la Cina vuole fare l'accordo commerciale.