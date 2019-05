Air Liquide e Saras, rinnovo forniture in Sardegna

Air Liquide

Saras

(Teleborsa) - Si rafforza la partnership trentennale tra, società attiva nel settore dell’energia interamente controllata dal GruppoSpa, tra i principali operatori indipendenti europei nella raffinazione di petrolio.. L’Ossigeno e l’Azoto prodotti dagli impianti di separazione dell’aria di Air Liquide presenti nel polo petrolchimico sardo saranno trasportati, tramite tubazioni interrate, all’impianto IGCC di Sarlux, per una capacità produttiva complessiva di circa 4.600 tpd.Air Liquide dispone infatti in Italia di 9 ASU (Unità di Separazione dei gas dell’Aria) e di una rete di tubazioni interrate che si estende per oltre 600 km, per fornire ossigeno ai principali bacini industriali del Nord Italia, oltre ai due poli petrolchimici in Sicilia e Sardegna.