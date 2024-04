Saras, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,15 euro

Saras

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile netto pari a 248 milioni di euro e ha deliberato la distribuzione di unpari a 0,15 euro per ciascuna delle 951.000.000 azioni ordinarie in circolazione, per un totale di 142,65 milioni di euro prelevandoli dall'utile d'esercizio. Inoltre, ha deliberato di mettere in pagamento il suddetto dividendo in data 22 maggio 2024 (con data di registrazione 21 maggio 2024, e stacco cedola n. 9 in data 20 maggio 2024)."Anche nel 2023, in uno scenario favorevole, se pur molto volatile, Saras ha ottenutocon un EBITDA comparable di Gruppo pari a 669,7 milioni di Euro e un margine pari in media a 12,2 dollari al barile - ha commentato il- L'utile netto comparable ha raggiunto i 325,4 milioni di euro, e la Società ha proposto un dividendo di 15 centesimi di euro, equivalente a un payout del 44%"."Con queste premesse,per l'azienda, nonostante la volatilità dei mercati e una prevedibile ulteriore normalizzazione dei margini, anche grazie all'IGCC, che continuerà a operare in regime di essenzialità, riducendo l'esposizione al mercato, e a un piccolo ma indicativo contributo derivante dall'espansione delle energie rinnovabili", ha aggiunto."Riteniamo nondimeno - ha detto Moratti - che in questo contesto l'operazione annunciata lo scorso 11 febbraio con, primario operatore del settore energetico globale, che ha appena ottenuto l'autorizzazione Golden Power e rimane in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità europee, possa massimizzare il futuro successo della raffineria di Sarroch, nell'interesse di tutti gli stakeholder, offrendo a un'azienda già solida e strutturata come Saras i".