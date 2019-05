Giù l'indice delle società immobiliari in Italia (-3,88%), in forte calo Nova Re

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Ftse SmallCap

Nova Re

Risanamento

Brioschi

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 12.440,3 in diminuzione di 499,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 365 dopo aver avviato la seduta a 368.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,15%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,42%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.