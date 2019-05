Eni, l'Assemblea approva bilancio e cedola

Eni

(Teleborsa) - L' Assemblea Ordinaria degli Azionisti di, che si è tenuta in data odierna, ha deliberatodi esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con unL'attribuzione dell'utile di esercizio di 3.173.442.590 euro circa, che residua in 1.660.963.734 circa euro dopo la distribuzione dell'deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2018, sarà indirizzatoa titolo di dividendo sarà distribuito l'importo di 0,41 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, e a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2018 di 0,42 euro per azione. Il dividendo relativo all'esercizio 2018 si determina pertanto tra acconto e saldo in 0,83 euro per azione.con data di stacco il 20 maggio 2019 e “record date” il 21 maggio 2019 mentre l'utile dell'esercizio residuo è attribuito alla riserva disponibile.Infine via libera all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione a procedere, in più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera,ordinarie della Società, rappresentative dell'1,84% circa del capitale sociale di Eni, che ammonta attualmente a 4.005.358.876 di euro ed è rappresentato da n. 3.634.185.330 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, per un esborso complessivo fino a 1.200.000.000 di euro.