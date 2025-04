Valsoia, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,38 euro

Valsoia

(Teleborsa) - L'di, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione dipari a 0,38 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione con riferimento alla data di stacco cedola. I dividendi verranno messi in pagamento il giorno 14 maggio 2025, record date 13 maggio 2025 e stacco cedola ex date 12 maggio 2025.I soci hanno anche approvato: l'; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione I; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione II; determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti della società (Piano di Stock Option 2025-2028).