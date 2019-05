Il comparto chimico italiano in rialzo (+0,72%)

indice del settore chimico

Aquafil

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 17.777,5 per portarsi a quota 17.822,2, con un guadagno di 127,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 1.054, dopo aver avviato la seduta a 1.023.Tra leitaliane, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,88%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,70%.