Altra seduta in ribasso per il comparto chimico italiano (-2,19%)

comparto chimico italiano

EURO STOXX Chemicals

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

listino milanese

SOL

(Teleborsa) - Rosso per il, che si discosta dal buon andamento dell'L'ha chiuso a quota 34.530,28 in ribasso del 2,19%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece ilche avanza a 1.536,38, dopo che in principio di giornata era a 1.526,44.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,32% sui valori precedenti.