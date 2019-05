UBI Banca punta sulla gamification: lancia App UBIverse

UBI Banca

(Teleborsa) -lancia "", una nuova App per il recruitment orientata al gaming. L'applicazione, realizzata in collaborazione con OpenKnowledge–Gruppo BIP e disponibile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, si rivolge a studenti e a giovani lavoratori che hanno l’opportunità di conoscere la banca da un nuovo punto di vista e ricevere, al tempo stesso, consigli utili per affrontare il mondo del lavoro e le sue prime sfide.Con UBIverse, attraverso un’accattivante dinamica di gioco, i partecipanti vivono un’avventura lavorativa ambientata nel futuro, in un mondo in cui la tecnologia è importante ma il fattore umano continua a fare la differenza.Il gioco è strutturato per condurre il partecipante al superamento di diverse prove, funzionali alla esplorazione di molteplici tipi di competenze e a fornire, di conseguenza, consigli utili a riconoscere i propri orientamenti professionali, oltre che a sostenere il colloquio di lavoro in modo più consapevole.Il gioco orientativo è strutturato in tre fasi. La prima ruota sull'importanza delle competenze relazionali: lo scopo è quello di creare un team eterogeneo capace di valorizzare le abilità e i punti di forza di tutti.La seconda fase punta alla dimensione cognitivo-gestionale: prevede una serie di enigmi logico-matematici e domande sull'attualità, la tecnologia e l’evoluzione del mondo bancario, al fine di testare le capacità logico-analitiche del partecipante. La terza fase, che dà maggiore spazio all'aspetto ludico, testa la prontezza del giocatore: l’obiettivo è arrivare ad aprire un caveau, metafora evocativa, seguendo prove caratterizzate da livelli di difficoltà crescenti.Superando le diverse fasi di gioco, è possibile in particolare approfondire il valore delle cosiddette “competenze trasversali”, oggi sempre più importanti, e ricevere consigli utili ad affrontare al meglio il proprio ingresso nel mondo del lavoro. Al termine del percorso, il giocatore avrà di fatto realizzato un curriculum vitae virtuale elaborato sulla base degli obiettivi raggiunti e avrà inoltre la possibilità di candidarsi direttamente su LinkedIn per le posizioni lavorative aperte in UBI Banca.