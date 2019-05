Sciopero trasporto aereo, a Fiumicino situazione sotto controllo

(Teleborsa) - Lonel settore del trasporto aereo, conche ha cancellato circa la metà dei voli,. La compagnia aera ha attivato unai passeggeri con l'impiego di aerei più capienti e l'obiettivo di riprenotare in giornata il 60% dei viaggiatori coinvolti dallo sciopero. Sono garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.Anche altre compagnie estere, comet, hannonelle capitali europee dandone tempestiva comunicazione ai passeggeri, cercando di farli partire nel corso della giornata con altri voli.Lo scioperocoinvolge piloti e assistenti di volo di, oltre ai tecnici della manutenzione e al personale di terra delle compagnie aeree, gli addetti all'handling al catering e quelli delle gestioni aeroportuali. Esclusi, invece, i dipendenti Enav.La Filt Cgil ha spiegato che lo stop è stato deciso "per ladel trasporto aereo, per dare un futuro certo ai lavoratori di Alitalia, pernazionale di settore, per unaal settore e per il finanziamento strutturale deldel trasporto aereo".