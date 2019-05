AGCOM, multa di 2,4 milioni per il "Pacchetto calcio" a Sky che annuncia ricorso

(Teleborsa) - L’AGCOM ha deciso di sanzionarcon una multa daSecondo l'Autorità Garante per le Comunicazioni, il pacchettoper la stagione 2018-2019, a invarianza di prezzo, ha subito, rispetto all'anno precedente "a fronte - si legge - dell'aggiunta di alcune partite di Champions League, Europa League e di altri campionati stranieri".Secondo l'Autorità "sotto il profilo contrattuale, delle modifiche intervenute, la Società non ha osservato gliin tema di garanzia del diritto di recesso.- Come noto, da quest'anno la pay-tv perdefinite al concorrenteIl prezzo dell'abbonamento Sky è rimasto invariato. Agcom non può imporne il calo, ma può chiedere alla società di avvisare gli utenti e permettere loro di andarsene senza pagare costi di uscita. Cosa che l'Autorità ha fatto,, nello scorso mese di ottobre.Si legge nella delibera checosa che rende particolarmente grave il suo comportamento. Tra l'altro, ilsecondo Agcom, nel rispetto della nuova normativa in materia, sarebbe dovuta avvenire anche in modalità, ossia attraverso una- Non si fa attendere ladiche, attraverso una nota ufficiale, annuncia ricorso al Tar. "Con riferimento al provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), pubblicato in data odierna, con il quale l’AGCOM ha contestato a Sky di non aver concesso il diritto di recesso senza costi a quei clienti che avevano sottoscritto un contratto di abbonamento includente il pacchetto Sky Calcio ancora in corso al momento dell’assegnazione a Sky dei diritti sulle stagioni 2018/2021 del Campionato di Serie Aemergerà da un esame più approfondito in sede di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa".- "Esprimiamoper la sanzione di 2,4 milioni di euro erogata da Agcom a Sky per la mancata informazione agli utenti a seguito della modificasi legge nel comunicato ufficiale.E ancora: "Una pratica che Federconsumatori ha prontamente segnalato all’Agcom e all’Antitrust e che oggi, finalmente, vede la suaL’Agcom, a seguito della nostra segnalazione, era già intervenuta ad ottobre diffidando Sky dal proseguire tale condotta scorretta.Ci auguriamo che l’azienda riconosca l’errore e provveda, d’ora in poi, ad informare correttamente i propri utenti. Giusto sarebbe disporre anche i rimborsi agli utenti che hanno sottoscritto un pacchetto senza avere le dovute informazioni sull’offerta,conclude la nota.