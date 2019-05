Dazi, Trump vede possibilità "molto buone" di accordo con Cina

(Teleborsa) - Il Presidente americanosi mostra piuttosto ottimista sulla possibilità di concludere il faticoso, nonostante di recente sia partito il contrattacco con un nuovo round di dazi ed altri sono previsti a giugno In occasione dellacongiunta acon il Premier giapponese Shinzo Abe, Trump ha affermato che ci sonoche si arrivi ad un accordo."Penso che prima o poi in futuro, la Cina e gli Stati Uniti avranno un grande accordo commerciale e non vediamo l'ora che ciò avvenga", ha dichiarato Trump.Trump potrebbe incontrare il collega cinese Xi Jinping in occasione del, che si terrà proprio in Giappone, ad Osaka, alla