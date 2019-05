OMS: stress dal lavoro, il burnout è una sindrome

(Teleborsa) - Lo. La decisione arriva dall'che ha definito ilche possono essere curati.Inizialmente il burnout (dall'inglese "esaurimento", "crollo"), era stato inserito nella lista delle malattie, mentre ora è arrivata la specifica della definizione di sindrome.L'agenzia ONU ha anche fornito: si può essere affetti da burnout di fronte a sintomi come mancanza di energia o spossamento, aumento dell'isolamento dal lavoro o sensazioni di negatività e cinismo legati al lavoro, diminuzione dell'efficacia professionale.L'Oms ha anche specificato che, prima della diagnosi di burnout, è necessario escludere altri disturbi che presentano sintomi simili come il disturbo dell'adattamento, l'ansia o la depressione.Il burnout - ricorda l'agenzia speciale dell'ONU - è unae non può essere estesa anche ad altre area della vita.Il primo ad occuparsi di burnout è stato lo psicologo bur con un articolo scientifico pubblicato nel 1974 sulla sindrome riferita soprattutto alle professioni cosiddette di aiuto come infermieri e dottori, estendendola in seguito a chi si occupa di assistenza o che entrano continuamente in contatto con altre che vivono stati di disagio o sofferenza.