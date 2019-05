Microsoft e Snam: accordo su Cloud, intelligenza artificiale e IoT

Microsoft

Snam

(Teleborsa) -insieme per sviluppare soluzioni basate su(AI), per migliorare lo sviluppo e la gestione delle reti energetiche sfruttando l'(IoT).L’accordo è stato siglato oggi a Milano, alla presenza del CEO di Microsoft, dell’Amministratore Delegato di Snam, dell’Amministratore Delegato di Microsoft Italiae dell’EVP Digital Transformation&Technology di Snam. Queste innovazioni consentiranno anche di generare impatti positivi per i territori e le comunità, abilitando nuovi possibili servizi legati all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza.Le nuove soluzioni faranno leva sulla piattaforma cloud Microsoft Azure, sui servizi e gli strumenti per l' Internet of Things tra cui Aure IoT Central e per la gestione sicura dei dispositivi come Azure Sphere, sulla piattaforma dati e per l' intelligenza artificiale di Microsoft e sul visore olografico HoloLens.Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, ha dichiarato: “. Grazie anche alle partnership con operatori importanti come Microsoft puntiamo a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per guidare la transizione energetica, rendendo la nostra rete sempre più intelligente, anche attraverso l’utilizzo di Cloud, intelligenza artificiale e machine learning al servizio di nuove generazioni di sensori per ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture”.