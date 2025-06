Snam rinnova accordo con slovacca SPP sugli approvvigionamenti

Snam

(Teleborsa) -ha rinnovato oggi il Memorandum of Understanding originariamente firmato nell’aprile 2023 con SPP, una delle principali aziende energetiche slovacche, con l'obiettivo di valutare una potenziale cooperazione tra le due società in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.I principali ambiti di cooperazione, spiega una nota, riguardano l'accesso alla capacità di rigassificazione del GNL e di stoccaggio del gas naturale in Italia, oltre che alla capacità di trasporto del gas dall'Italia alla Slovacchia via Austria attraverso il punto di uscita di Tarvisio.Ilè stato firmato oggi a Roma da Gaetano Mazzitelli, Chief Commercial & Regulatory Officer di Snam, e da Vojtech Ferencz, CEO di SPP, nell'ambito della visita istituzionale del Presidente della Repubblica Slovacca Robert Fico in Italia.