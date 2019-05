Whirlpool, Mise: violato accordo, pronti a ridiscutere piano

(Teleborsa) - "Il ministero dello Sviluppo Economico è pronto a, chiedendo spiegazioni urgenti all'azienda e tutelando al 100% tutti i lavoratori coinvolti. Lavoratori che sono, e rimarranno sempre, la priorità del ministero guidato da Luigi Di Maio. Per queste ragioni si è deciso di convocare un tavolo sulla situazione il 4 giugno, a partire dalle ore 15". E' quanto afferma il, sottolineando che ": un atteggiamento non tollerabile"."Quanto è successo con l'aziendaè molto grave - spiega il ministero - perché a seguito della decisione unilaterale della multinazionale viene chiuso lo stabilimento di Napoli non tutelando i 430 lavoratori coinvolti. Inoltre, viene deliberatamente stralciato, sempre in via unilaterale, l’importante accordo firmato lo scorso 25 ottobre al ministero dello Sviluppo economico"."Un accordo - ha concluso il Mise - in cui la stessa. Quello che si prefigura è dunque una deliberata violazione di quanto firmato dalle parti, firma a cui è seguita la concessione degli ammortizzatori sociali che avevano lo scopo di supportare il piano industriale".