DiaSorin presenta piano industriale 2019-2022

DiaSorin

(Teleborsa) -guarda al futuro con occhi nuovi. Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) ha approvato un nuovo piano industriale, che "configura uno scenario di crescita per il nostro Gruppo lungo due direttrici strategiche - dichiara, CEO di DiaSorin Group - ., continuando a fare leva su un’offerta ad ampio respiro in termini di piattaforme tecnologiche e perseguendo nel nostro intento di differenziazione attraverso lo sviluppo di test di altissima specialità., ovvero dalla capacità di fornire attraverso i nostri test e algoritmi ad essi associati, risposte ed informazioni al mondo del laboratorio e a quello medico”.Nell'arco di piano il Gruppo conferma l’intenzione di sviluppare ogni anno 5-6 nuovi test di immunodiagnostica ed altrettanti di diagnostica molecolare.Per ampliare il proprio posizionamento di player di specialità, il piano 2019-2022 prevede per DiaSorin investimenti su 3 progetti strategici di VBC.- in collaborazione con QIAGEN, a seguito della partnership strategica sull'utilizzo congiunto della tecnologia QuantiFERON sulle piattaforme(valore di mercato potenziale = $ 400-600 milioni);- quale strumento di diagnosi, monitoraggio e controllo di recrudescenze nelle patologie infiammatorie intestinali (valore di mercato potenziale = $ 200-300 milioni);- sviluppato in partnership con Meridian, per il rilevamento dell’infezione generata dal batterio H. pylori e il monitoraggio della resistenza antibiotica alla Claritromicina (valore di mercato potenziale = $ 400 milioni).A livello di, DiaSorin prevede di realizzare ricavi in crescita “mid-to-high single digits” e un Margine Operativo Lordo sul fatturato (EBITDA margin) comparabile a quanto registrato nel 2018. Il Flusso di cassa cumulato 2019-2022 compreso tra € 700-750 milioni.