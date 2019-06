Nielsen, mercato pubblicitario in leggero calo ad aprile

(Teleborsa) -rispetto allo stesso periodo del 2018, portando la. Lo rileva Nielsen, azienda globale di misurazione e analisi dati che specifica come, esclusa la raccolta web sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e i cosiddetti "Over The Top" (OTT).- spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen - Il confronto con il 2017 è significativo per spiegare il trend attuale e prevedere l'andamento dei prossimi mesi: seppur caratterizzato da un clima di incertezza e dall'assenza di eventi di particolare richiamo mediatico, il mercato degli investimenti pubblicitari nel 2017 chiuse comunque con una crescita, seppur modesta".Nel dettaglio, lasu singolo mese del -4,7%, chiudendo il quadrimestre a -3,2%;, che ad aprile perdono il -6,9%, consolidando il periodo cumulato gennaio-aprile a -10,8%. Stesso andamento per i, sia nel singolo mese che per il quadrimestre, con cali rispettivamente del -16,2% e -14,2%., che cala del -2,5% ad aprile e chiude il quadrimestre quasi in parità (-0,4%). In(-1,2%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo de(+1,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).rispettivamente del 27,4% e 4,2%.. Per i primi comparti del mercato si registrano andamenti differenti. Alla buona performance di tempo libero (+12,3%), farmaceutici (+5%) e finanza (+15,5%), si contrappongono i cali di cura persona (-9,6%), automobili (-11,0%) e telecomunicazioni (-16,8%).Tra gli altri settori che contribuiscono alla crescita si segnala il buon risultato in termini di investimenti pubblicitari di servizi professionali (+15,8%), giochi e articoli scolastici (+10,6%) e informatica / fotografia (+97,6%)."Anche quest'anno,, sia nei rapporti con l'Unione Europea, sia negli equilibri di Governo - conclude Dal Sasso - Si tratta di variabili che significano minore o maggiore stabilità per i mercati e quindi per le imprese che investono. Il traguardo che abbiamo previsto, in funzione della situazione attuale, èuna crescita del +0,8%, con andamenti molto differenti tra i mezzi e tra i settori".