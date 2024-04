Italiaonline vero l'adozione di EUID per l'identificazione degli utenti

(Teleborsa) -, la principale Internet company italiana, unisce le forze con, leader mondiale nella tecnologia pubblicitaria, per adottare, come primo publisher in Italia, la).All'alba della, il mercato pubblicitario si trova di fronte a una: offrire agli inserzionisti pubblicità mirata e pertinente, rispettando al contempo la privacy dei consumatori. Allo stesso tempo, questo rappresenta un'opportunità per, non solo negli ambienti browser ma in tutti i canali digitali.Italiaonline sta esplorando un'alternativa ai cookie per aiutare i propri inserzionisti a realizzare campagne pubblicitarie ad alte prestazioni, mantenendo al contempo le capacità di targeting in ambienti privi di cookie, compresi canali ad alto coinvolgimento come la TV connessa, l'audio digitale e le app mobili.Introdotto pioneristicamente da The Trade Desk,di riferimento cone permette una migliore misurazione su Internet. La base di utenti di Italiaonline è una risorsa importante per il targeting pubblicitario cookieless.Per integrarsi con EUID, Italiaonline attingerà ai(LiberoMail, VirgilioMail…).