Officina Stellare presenta comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana

(Teleborsa) -. L'operazione di IPO di Officina Stellare, informa una nota, prevede un flottante pari a circa il 15% (incluso l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe) e avverrà integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e l’assegnazione gratuita di warrant. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 5,50 euro e un massimo di 6 euro.L’offerta è rivoltacon modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico previsti dall’art. 100 del Testo Unico della Finanza e dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999.. La società intende destinare la raccolta al supporto dei piani di crescita, sia organica che per linee esterne, e degli investimenti per la ricerca e l’innovazione, puntando a diventare una Space Factory riconosciuta a livello mondiale, consolidando la propria posizione di leadership nella New Space Economy., con lo scopo di essere riconosciuti una Space-Factory di riferimento per un mercato che nei prossimi anni assumerà proporzioni enormi”.Nel processo di quotazione Officina Stellare. La società è inoltre assistita dallo Studio Legale Chiomenti in qualità di Advisor Legale, dallo Studio Pompanin Dimai come Tax advisor e da Hepteris Studio come advisor per il Business Plan.