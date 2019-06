FMI, Lagarde: "Mini-bot? Ci sono modi migliori per pagare arretrati"

(Teleborsa) - Per risollevare la situazione economica italiana, fortemente colpita dal debito,quanto piuttosto il coraggio politico diA dirlo è la direttrice del Fondo Monetario Internazionale,, a margine dell'Eurogruppo, a Lussemburgo. Per la numero uno dell'istituto di Washington, inonostante non siano necessari.. Non serve creare uno strumento del genere. I titoli di Stato italiani potrebbero assolutamente servire allo scopo; quindi, per quanto riguarda la legalità, spetta alle istituzioni europee decidere", ha dichiarato Lagarde che torna a insistere sull'impatto economico e finanziario di "metodi ben conosciuti e ben identificati"., chiarisce.. "Penso - afferma Lagarde - che tutti quei Paesi che hanno un alto debito, e l'Italia occupa una posizione piuttosto importante in questa categoria, hanno strumenti e politiche per affrontare la situazione attuale. Come membro dell'unione monetaria, insieme ai colleghi e alle istituzioni, dovrebbe".Nel corso della dichiarazione conclusiva dei tecnici del Fondo Monetario Internazionale sulla missione ex articolo 4 sull'area euro, presentata a Lussemburgo, Lagarde è tornata poi a sottolinearee la" che "li rende più vulnerabili a cambiamenti nel sentiment di mercato e alla prossima recessione"."Malgrado una crescita robusta negli ultimi anni,- ha aggiunto Lagarde - Tuttavia queste deviazioni hanno trovato un enforcement debole, fiaccando gli incentivi per i Paesi a rispettare le regole e rendendo difficile per le istituzioni UE reagire a nuove violazioni".Infine, in merito ai rumors che la vorrebbero candidata alla BCE o alla Commissione Europea, Lagarde si è detta "molto onorata", chiarendo di avere già "un mandato" da concludere non prima del 2021.