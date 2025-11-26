Asta BOT 6 mesi, collocati 7,5 miliardi di euro con rendimento in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 26 novembre 2025.In particolare, sono stati collocati 7,5 miliardi di euro del BOT 6 mesi (vita residua 182 gg), per cui la domanda ha raggiunto 10,7 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,43. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il, ovvero 1 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 25 settembre 2025.