Automotive: in arrivo pacchetto Ue. Maxi-incentivi per le mini car elettriche

(Teleborsa) -laè pronta a presentare oggi il pacchettocon un significativo restyling rispetto all’impianto originario del Green Deal. Sotto la lente, in particolare, la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 delle auto, con l'aspettativa di abbandonare l’obiettivo di riduzione del 100% al 2035 a favore di un target del 90%, riaprendo la strada al motore termico anche dopo quella data.che, pur senza vietarlo formalmente, rendeva di fatto impossibile vendere auto a benzina e diesel dal 2035 considerando che, di fatto, i limiti di emissioni per le flotte erano compatibili solo con veicoli a zero emissioni. Ora si punta sulla neutralità tecnologica, sostenuta da Italia e Germania, con i costruttori chiamati a scegliere come ridurre la CO2. Del resto come ha anticipato di recente il capogruppo del Ppe Manfred Weber “Tutte le tecnologie resteranno sul mercato”, sottolineando che una riduzione del 90% delle emissioni resta comunque “ma consente una transizione più sostenibile per l’industria.In particolare, secondo quanto riferito da Ansa che ha visionato la bozza, la Commissione europea vuole introdurresotto forma diper dare modo ai costruttori di veicoli di "sovrastimare il contributo" delle mini auto elettriche per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo diLa misura è pensata proprio con l'obiettivo dicostruttori a produrre e commercializzare volumi più elevati di